"Porquê Belgrado?", é a primeira pergunta que ecoa durante a visita aos bastidores. "Acho que o que pensámos imediatamente e que nos parece óbvio é que queríamos aumentar o 'espaço' da série em termos de valores de produção, de tamanho dos cenários, dos figurantes, etc. Todas estas coisas fazem com que uma série seja grandiosa e épica. E para o conseguir com o orçamento com o qual estávamos a trabalhar, tivemos de sair dos Estados Unidos. A Sérvia é um sítio que tem uma longa e uma rica tradição no cinema: têm sido feito filmes aqui de um nível muito elevado e já há algum tempo", começa por explicar o criador da série, Kynan Griffin, em conversa com os jornalistas de todo o mundo durante a visita aos bastidores.

Para Jason Faller, criador e produtor de "The Outpost", a história e os monumentos da cidade e arredores também ajudaram no momento de tomar a decisão. "Filmámos em vários locais - e na Europa há muitas mais oportunidades, há castelos e muralhas bem conservadas (...) Mas o trabalho de base é aqui, em Belgrado, e temos cenários épicos - algo que não era possível nos Estados Unidos. Então, isso é uma das grandes vantagens", conta.

"A maior diferença é a escala do cenário... as coisas ficaram maiores. Na série, tudo vai parecer muito maior... é muito maior, não vai parecer, é mesmo. Há uma cidade construída aqui nos estúdios", acrescenta Jake Stormoen, ator que veste a pele de Capitão Garret Spears.

Durante a visita aos cenários, passando pela casa de Nightshade ou do Talon, o realismo das construções chama a atenção. Cada divisão dos cenários tem uma configuração de 360º para que tudo possa ser filmado, do chão até aos tectos.

"Tudo muda nesta temporada. Quando estás na primeira temporada, estás a pensar apenas na primeira temporadas (...) Mas quando estás na segunda, começas a pensar na terceira temporada e na quarta. Então, espero que a base da história e a mitologia se expanda e que as histórias que vamos explorar na segunda temporada abra a narrativa para as próximas temporadas", acrescenta Jason Faller, avançando que espera gravar os próximos episódios também em Belgrado.

Produzida por Dean Devlin e por Jonathan Glassner, "The Outpost" centra-se nas aventuras de Talon, na busca dos assassinos da sua família. Contudo, durante a sua jornada para o posto militar (o Outpost do título), Talon descobre possuir um misterioso poder sobrenatural que deve aprender a controlar, porque só assim é que conseguirá salvar-se a si própria e, tamb​​​​​​ém, defender o mundo de um ditador religioso fanático.

Nos novos episódios, Talon (Jake Stormoen) e Gwynn (Imogen Waterhouse) estão a preparar-se para uma guerra com a Ordem Prime. "Talon e o Dragman aprofundam os perigos de convocar mais demónios, enquanto Gwynn luta para recrutar aliados leais. A trindade de senhores da Ordem Primordial, conhecidos como “Os Três”, revelam os seus poderes misteriosos", explica o SyFy.

A atriz Imogen Waterhouse veste a pele de Gwynn, a rainha. "Sou a rainha e sempre fui a rainha, mas há coisas que vão mudar (...) Ela está empolgada e está a descobrir que existem muitos desafios. Mas a grande mudança é deixar de ser uma criança e ter de ser uma mulher", explica.

"Na nova temporada há novas personagens. São todas ótimas, são todas personagens interessantes e desafiam a nossa dinâmica", lembra Jake Stormoen. "Temos alguém que está sentado no troco, com ou sem motivos, e agora há mais questões políticas. Essas coisas todas juntas criam uma temporada ainda melhor", acrescenta.

