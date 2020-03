Baseada no livro homónimo de Philip Roth, esta nova minissérie de seis episódios, "The Plot Against America", estreia esta terça-feira, dia 17 de março, em exclusivo, na HBO Portugal.

"'The Plot Against America' vai contar uma versão alternativa da história Americana, pela perspetiva de uma família de trabalhadores judeus, em Nova Jersey, à medida que assistem à ascensão política do populista xenófobo Charles Lindbergh, que se tornou presidente e conduz o país ao fascismo", avança o serviço de streaming.

O elenco conta com Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis e John Turturro.

"The Plot Against America" baseia-se no romance de Philip Roth e foi criada por David Simon e Ed Burns, com produção de Simon, Burns, Nina K. Noble, Joe Roth, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg e Jeff Kirschenbaum, e co-produção executive de Philip Roth e Dennis Stratton.

Veja o trailer: