"The Politician" é uma das apostas da Netflix para setembro. A série de Ryan Murphy, que estreia no dia 27 de setembro no serviço de streaming, vai acompanhar um jovem estudante "caprichoso e vitorioso".

"Payton Hobart (Ben Platt), um estudante de uma família abastada de Santa Bárbara, Califórnia, sabe desde dos seus sete anos que quer ser presidente dos Estados Unidos da América. Mas primeiro, terá que navegar pelo cenário político mais traiçoeiro de todos: a escola secundária de Saint Sebastian. Para ser eleito Presidente da Associação de Estudantes, assegurar o seu lugar em Harvard, e seguir o seu caminho para o sucesso, Payton terá de ser mais esperto do que os seus cruéis colegas sem sacrificar a sua moral nem a imagem que cuidadosamente construiu", avança a Netflix em comunicado.

Veja o trailer:

De acordo com o serviço de streaming, a série "The Politician" é repleta de "humor negro" e "sátira", oferecendo "um raro vislumbre do que é preciso fazer para se ser um político nos Estados Unidos".

A série de comédia original da Netflix, foi criada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Julia Schlaepfer, Laura Dreyfuss, Rahne Jones, Theo Germaine, David Corenswet, Bob Balaban e Benjamin Barrett são os protagonistas.

A primeira temporada tem oito episódios de uma hora e foi produzida pela Fox 21 Television Studios.