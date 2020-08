A Netflix decidiu reverter a sua decisão de avançar com uma segunda temporada de "The Society", que viu a sua produção interrompida devido à COVID-19. O serviço de streaming decidiu ainda não avançar com uma nova temporada de "I Am Not Okay With This" - segundo o Deadline, o argumento dos novos episódios também já estava escrito.

O site, que cita várias fontes, adianta que as incertezas sobre as datas para a produção das séries, a organização das agendas dos atores e os aumentos inesperados nos orçamentos devido à COVID-19 levaram ao cancelamento das séries.

"Tomámos a difícil decisão de não avançar com as segundas temporadas de 'The Society 'e de 'I’m Not Okay With This'", explicou a Netflix ao Deadline. "Estamos desapontados por ter de tomar esta decisão devido às circunstâncias criadas pela COVID-19", rematou o serviço de streaming.