Youssef Zaki é um dos favoritos da nova edição de "The Voice: La Plus Belle Voix", versão francesa do programa de talentos. Depois de se ter estreado no concurso a cantar "Fix You", tema dos Coldplay, o jovem subiu a palco para interpretar "Falling", de Harry Styles.

A atuação do concorrente foi elogiada pelos mentores e espectadores do "The Voice: La Plus Belle Voix", do canal TF1.

O concorrente de 26 anos, natural de Marrocos, é cantor de rua há vários anos e decidiu arriscar participar em "The Voice: La Plus Belle Voix" para tentar arrancar com a sua carreira na música.

Veja o aqui o vídeo.