Todas as semanas, a produção internacional do "The Voice" destaca as melhores atuações das várias edições do programa de talentos. No último vídeo publicado, a atuação de Rúben Torres no palco do "The Voice Portugal" foi eleita como uma das melhores em todo o mundo.

Na aposta da RTP1, o finalista interpretou o tema "Sereia", de Roberto Carlos, e conquistou elogios dos espectadores e mentores.

Veja aqui o vídeo.