Vanina e Edgar são dois dos concorrentes mais populares da atual temporada do "The Voice : la plus belle voix". Depois de terem conquistado os mentores na fase das "Provas Cegas", os jovens protagonizaram uma das "Batalhas" mais aplaudidas da edição francesa do programa de talentos.

Em palco, os concorrentes da equipa do mentor Florent Pagny interpretaram "Hello", de Adele.

A atuação foi elogiada pelos mentores e pelos espectadores. No Youtube, o vídeo da atuação som mais de 120 mil visualixações.

Veja o vídeo: