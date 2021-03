Na ronda desta semana de "Provas Cegas" do "The Voice France", o trio Pottok on the Sofa foi um dos destaques. No palco do programa de talentos, os jovens interpretaram "When We Were Young", um dos temas mais populares da cantora britânica Adele.

Apesar dos elogios nas redes sociais e dos aplausos dos mentores, os Pottok on the Sofa apenas conseguiram conquistar um dos jurados da versão francesa do "The Voice".

Nos segundos finais da atuação, Florent Pagny carregou no botão e virou a cadeira.

Veja o vídeo: