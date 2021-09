O jovem Vaughn Mugol decidiu arriscar e subir ao palco da edição norte-americana de "The Voice". Para a "Prova Cega", o músico do Texas escolheu o "The A Team", popular de Ed Sheeran.

No palco do programa de talentos, o jovem conquistou os mentores Ariana Grande, Kelly Clarkson e John Legend. No final da atuação, os jurados de "The Voice" elogiaram o concorrente.

Depois de ouvir as opiniões dos mentores, Vaughn Mugo terá de escolher uma equipa. Para já, a produção do programa ainda não revelou a escolha do concorrente.

Veja o vídeo: