Rita Rocha foi uma das estrelas da primeira gala em direto do "The Voice Kids", que foi para o ar no passado domingo, dia 21 de março. No programa de talentos da RTP1 a jovem concorrente interpretou "Drivers License", single de apresentação de Olivia Rodrigo, enquanto tocava arpa.

A jovem de Maia, que faz parte da equipa de Carolina Deslandes, foi a concorrente mais votada pelo público e segue para a próxima fase do "The Voice Kids".

Nas redes sociais, o vídeo da atuação de Rita Rocha soma dezenas de partilhas. Já no Youtube, o vídeo já foi visto mais de 130 mil vezes.

Veja o vídeo: