Rita Rocha foi uma das estrelas da primeira gala em direto de "The Voice Kids", emitida a dia 21 de março. No programa de talentos da RTP1, a jovem concorrente interpretou "Drivers License", single de apresentação de Olivia Rodrigo, enquanto tocava harpa.

A atuação da concorrente conquistou os mentores e espectadores, mas também a produção global do programa de talentos. No habitual resumo mensal, "The Voice Global" considerou a prova de Rita Rocha como uma das melhores do mundo do mês de março.

A jovem da Maia faz parte da equipa de Carolina Deslandes.

Veja aqui o vídeo do "The Voice Global".

As melhores atuação de março do "The Voice":

1. Rahel - 'Control' (The Voice Kids Germany) - veja o vídeo

​ 2. Jesus - 'Ay Chabela' (La Voz Kids Mexico) - veja o vídeo

​3. Василиса Суюнова - 'Toy' (The Voice Kids Russia) - veja o vídeo

​4. Nafisah v.s. Ghatfaan v.s. Najla - 'All I Want' (The Voice Kids Indonesia) - veja o vídeo​

5. Sezin - 'All I Want' (The Voice Kids Germany) - veja o vídeo

6. Atėnė Ravinkaitė - 'I Put A Spell On You' (The Voice Kids Lithuania) - veja o vídeo

7. Rita Rocha - 'Drivers License' (The Voice Kids Portugal) - veja o vídeo​

8. Amelia Kita - 'Dancing On My Own' (The Voice Kids Poland) - veja o vídeo

​ 9. Sefidin - 'Everything I Wanted' (The Voice Kids Germany) - veja o vídeo

10. Анна Юркевич - 'Survivor' (The Voice Kids Russia) - veja o vídeo

