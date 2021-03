A segunda roda de "Batalhas" de "The Voice Kids", que foi para o ar este domingo, dia 7 de março, terminou com a atuação de três jovens da equipa de Carolina Deslandes. Jaime Saavedra, o Manuel Duarte e a Violetta Gurskaya juntaram-se no palco do programa de talentos para interpretar "Barcelona", de Freddie Mercury com Montserrat Caballé.

A atuação mereceu elogios de todos os mentores e Carolina Deslandes e os seus concorrentes não esconderam as emoções. Nas redes sociais, a "Batalha" também foi aplaudida pelos espectadores de "The Voice Kids". "Estou orgulhosa daquilo que vocês fizeram", frisou a mentora.

"O Jaime Saavedra, o Manuel Duarte e a Violetta Gurskaya enfrentaram-se no ringue das Batalhas do The Voice Kids com a canção “Barcelona” que conhecemos do clássico dueto de Freddie Mercury com Montserrat Caballé", resume a produção do programa da RTP1.

No final, Carolina Deslandes escondeu Manuel Duarte.

Veja o vídeo: