Mariana Maia, de nove anos, foi a primeira a pisar o palco do "The Voice Kids 2023", que se estreou no passado fim de semana. No programa de talentos da RTP1, a participante cantou o tema "Por um Triz", de Carolina Deslandes.

A "Prova Cega" da concorrente conquistou Bárbara Tinoco, Fernando Daniel, Carlão e Aurea. Nas redes sociais, a atuação também foi elogiada pelos espectadores.

Segundo a produção do programa, Mariana Maia "decidiu participar porque via o 'The Voice Kids' e achava muito divertido".

Veja aqui o vídeo.