A nova temporada de "The Voice Kids" estreou-se no passado domingo, dia 8 de maio, na RTP1."A emoção marcou presença na primeira noite de 'Provas Cegas', desde os primeiros minutos", sublinhou a produtora do programa de talentos.

Daniela Saraiva, de 14 anos, foi uma das protagonistas da estreia da nova temporada. No palco do programa, a jovem interpretou "Jar of Hearts", de Christina Perri, e conquistou Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Carlão e Fernando Daniel.

Depois de ouvir os elogios dos quatro mentores de "The Voice Kids", a concorrente escolheu juntar-se à equipa de Bárbara Tinoco.

Veja aqui o vídeo.