Nuno Siqueira é um dos protagonistas da atual edição de "The Voice Kids". No passado domingo, dia 21 de março, na primeira gala em direto do programa de talentos, o jovem interpretou "Eu Sei", tema de Sara Tavares.

Com a atuação, o concorrente da equipa de Carlão conquistou os mentores e o público. Na hora das decisões, Nuno Siqueira foi o escolhido pelos espectadores para continuar no formato.

"A equipa do Carlão já conta com o Nuno Siqueira, candidato escolhido pelas votações, e com o Afonso Silva, a escolha difícil do mentor", explica a RTP1 nas redes sociais.

Veja o vídeo: