Na passado domingo, dia 17 de janeiro, na segunda ronda de "Provas Cegas" de "The Voice Kids", Diana Costa, de 9 anos, foi a protagonistas de um dos momentos mais emotivos da noite. No palco do programa de talentos, a concorrente apresentou o tema "Juntos Somos Mais Fortes", dos Amor Electro.

"A Diana Costa trouxe uma canção da mentora Marisa Liz, 'Juntos Somos Mais Fortes', à Prova Cega do The Voice Kids, mas nenhuma das quatro cadeiras virou", explica a produção do programa no Youtube.

No final da atuação, Marisa Liz subiu a palco para interpretar o tema com a participante e os mentores não esconderam as lágrimas. "Ai que linda", atirou Catarina Furtado.

Veja aqui o vídeo.