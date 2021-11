Sebastian Krenz é um dos protagonistas da edição de 2021 de "The Voice of Germany". Depois de ter passado a fase das "Provas Cegas" e das "Batalhas", o concorrente do programa de talentos tem conquistado os mentores e os espectadores com atuações em direto.

Na ronda "Sing-Offs", o alemão interpretou o tema "Always", dos Bon Jovi. No Youtube, a atuação é uma das mais vistas da atual edição do "The Voice of Germany", somando mais de 370 mil visualizações.

Veja o vídeo: