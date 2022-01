O "The Voice Global", conta no Youtube dedicada a todas as edições do programa de talentos, destacou as melhores atuações de artistas de rua. O vídeo partilhado esta semana pela produção destaca atuações de concorrentes de todo mundo.

Daniel Shaw, participante do "The Voice Australia", é um dos protagonistas do vídeo. No palco do programa de talentos, o artista de rua interpretou o tema "Beneath Your Beautiful".

O "The Voice Global" destaca ainda as atuações de Greta Borszewski ("La Voz", edição espanhola), Emmagen Rain ("The Voice Australia"), Leona Jørgensen ("The Voice UK") e Lucy Sugerman ("The Voice Australia").

Veja aqui o vídeo.