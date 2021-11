O cantor interpretou o tema "Just The Way You Are".

Na emissão do passado domingo, dia 14 de outubro, António Zambujo tentou enganou os colegas de "The Voice Portugal". Para a partida, o cantor gravou uma falsa "Prova Cega" e confundiu Aurea, Marisa Liz e Diogo Piçarra. "O António Zambujo quis enganar os seus colegas mentores, mas, de facto, o seu timbre é único! Zambujo só há um: o nosso e mais nenhum", resumiu a produção do programa nas redes sociais. "Pensei que era um gajo maluco a tentar imitar-te", brincou Marisa Liz. Veja aqui o vídeo.