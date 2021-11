João Neves conquistou os mentores do "The Voice Portugal" com a sua atuação. Na "Prova Cega", o cantor interpretou o tema "Hope There's Someone" e também chamou a atenção da produção internacional do programa de talentos.

No Youtube, o "The Voice Global" elegeu a atuação do concorrente português como uma das melhores do mundo em outubro.

"O João Neves fez o Zambujo bloquear o Diogo Piçarra e a Marisa Liz bloquear o António Zambujo! A interpretação que o concorrente fez do tema 'Hope There's Someone' valeu-lhe rasgados e emocionados elogios de todos os mentores", resumiu a produção do programa nas redes sociais.

"Emocionaste-me a um nível que já não me acontece há muito tempo", disse Marisa, a mentora escolhida.

Veja aqui o vídeo.