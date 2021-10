Durante as gravações da fase das "Provas Cegas", de "The Voice Portugal", o avô da concorrente Bruna Jesus, de 16 anos, sentiu-se mal. O familiar da jovem acompanhou as atuações nas bancadas do estúdio e teve uma quebra de tensão.

"Produção estão-se a sentir mal aqui. Entre alguém, chamem alguém por favor", alertou Marisa Liz, citada por várias publicações.

À revista TV Mais, Bruna Jesus confessa que ficou nervosa. "Houve um percalço que eu por acaso reparei. O meu avô passou mal. Fiquei nervosa", contou. A concorrente não conseguiu passar à próxima fase.

"Foi uma quebra de tensão. Estava muito calor dentro do estúdio. Além disso, ele e a minha avó fizeram uma longa viagem desde o Alentejo, onde estavam de férias, até ao estúdio para me poderem ver a atuar", explicou a participante do programa de talentos da RTP1. "ele ficou logo bem e disse que tinha gostado de me ouvir cantar", rematou.