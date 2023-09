A edição de 2023 do "The Voice Portugal" arrancou este domingo, dia 17 de setembro, com a primeira ronda de "Provas Cegas".

Gracinda Marques, de 77 anos, foi uma das protagonistas da emissão de estreia da nova temporada do programa de talentos da RTP1. A concorrente da Figueira da Foz interpretou o tema "Rua dos Meus Ciúmes" e conquistou Sara Correia, Sónia Tavares, Fernando Daniel e António Zambujo.

Depois de ouvir os argumentos dos mentores, a participante escolheu juntar-se à equipa da fadista Sara Correia.

"A Gracinda Marques é a prova viva de que o sonho não tem idade. No 'The Voice Portugal', conquistou todo o país com a interpretação de 'Rua dos Meus Ciúmes'", frisa a produção do "The Voice Portugal".

Natural da Figueira da Foz, Gracinda Marques dedicou a sua via à pastelaria."Por ser pasteleira, a sua vida tem sido sempre em volta dos tachos, panelas e doces, deixando o sonho da música em segundo plano. Veio concorrer ao 'The Voice Portugal' para mostrar às pessoas que o talento não tem idade e que nunca é tarde para arriscar. Gosta muito do programa e sempre acompanhou todas as temporadas, tendo decidido sair do sofá para encarar o palco", resume a RTP1.

Veja aqui o vídeo.