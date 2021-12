Beatriz Cepeda foi uma das protagonistas da primeira gala em direto do "The Voice Portugal". Na emissão do passado domingo, dia 26 de dezembro, a concorrente interpretou "All I Want", um dos temas mais populares da banda irlandesa Kodaline.

Apesar de não ter sido salva pelo mentor António Zambujo, Beatriz Cepeda conquistou os espectadores e foi a mais votada.

"O teu voto foi fundamental na primeira gala em direto! Na equipa do António Zambujo, escolheste a Beatriz Cepeda e o mentor salvou o Rodrigo Lourenço", destacou a produção do programa nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.