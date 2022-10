A quinta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal" foi para o ar este domingo, dia 23 de outubro. Na reta final da emissão, Luís Barbosa subiu ao palco do programa de talentos da RTP1 para interpretar "Easy on Me", single do álbum "30", de Adele.

O concorrente conquistou todos os mentores, que não esconderam a emoção. "Adorava trabalhar contigo, não sei se gostas de mim", frisou Diogo Piçarra no final da atuação.

"Obrigada pela tua felicidade contagiante", acrescentou Carolina Deslandes. "Acho que o Diogo Piçarra é uma boa inspiração, vamos trabalhar nisso", brincou Marisa Liz.

No final, o concorrente escolheu a equipa de Diogo Piçarra.

Veja aqui o vídeo.