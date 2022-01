Edmundo Inácio, da equipa de Diogo Piçarra, foi um dos protagonistas da gala em direto de domingo, dia 9 de janeiro, do "The Voice Portugal". No palco do programa de talentos da RTP1, o concorrente surpreendeu ao apresentar uma versão alternativa de "Comunhão de Bens", de Ágata.

"Já me faltam as palavras. Ele é que escreve, produz... ele é que faz isto tudo, escreve as músicas, os arranjos, é ele que decide o que vai fazer em palco. Para mim, é um artista completo. É corajoso, é único", frisou Diogo Piçarra.

"O Edmundo trouxe um tema bem conhecido da Ágata. E que transformação lhe deu", resumiu a produção do programa de talentos da RTP1.

Veja aqui o vídeo.