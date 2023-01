Rebeca Reinaldo conquistou um lugar na final do "The Voice Portugal" na gala do passado domingo, dia 15 de janeiro. A concorrente faz parte da equipa de Diogo Piçarra.

Nas redes sociais, o mentor do programa de talentos da RTP1 agradeceu o apoio de todos. "Ainda a recuperar da noite de ontem... Com tanto por dizer e, sobretudo, agradecer. Obrigado a todos os que votaram e nos trouxeram até aqui", escreveu o cantor na sua conta no Instagram.

"A final é o próximo degrau, mas a escadaria da vida não acaba aqui", frisou. "Um abraço de carinho ao Wander Isaac, com a segurança de que vai dar muito que falar. E à querida Rebeca Reinaldo, um orgulho gigante neste percurso perfeito! Rumo à final", acrescentou Diogo Piçarra.

