A fase de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal" chegou ao fim este domingo, dia 22 de outubro.

No final da emissão desta semana, os mentores foram surpreendidos pela Dona Alice, espectadora que, no final de setembro, assistiu ao programa de talentos na plateia e saltou para o palco para cantar com Sara Correia.

Na última ronda de "Provas Cegas", a espectadora decidiu arriscar e participar no programa de talentos da RTP1. No palco, Maria Alice Faria interpretou o tema "Povo Que Lavas No Rio" e virou a cadeira da fadista.

Veja o vídeo.