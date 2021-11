Rita Raposo, nora de Maria João Abreu, subiu ao palco do "The Voice Portugal" este domingo, dia 31 de outubro. No programa de talentos da RTP1, a concorrente interpretou o tema "Shook Me All Night Long", dos AC/DC, e conquistou todos os mentores.

"A Rita Raposo tem a atitude certa para estar no 'The Voice Portugal'. Foram quatro cadeiras que a candidata conquistou", frisou a produção do programa nas redes sociais. No final da atuação, a cantora escolheu a equipa de Marisa Liz.

Em conversa com Catarina Furtado, a concorrente recordou Maria João Abreu. "A Maria João Abreu é o nosso anjo da guarda. A João estará sempre comigo, tudo o que eu faça a partir daqui será sempre para ela essencialmente e das vezes que ela pedia para cantar eu recusava… a partir de agora nunca mais irei recusar. Porque irei sempre cantar para ela", frisou.

Veja aqui a atuação.