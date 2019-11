Gabriel Silva subiu ao palco da nova edição de "The Voice Portugal" para apresentar a sua versão do tema "All I Ask", de Adele. O jovem concorrente conquistou os jurados e escolheu juntar-se à equipa de Diogo Piçarra.

A Prova Cega do cantor chamou a atenção da equipa internacional do programa de talentos, que considerou a atuação de Gabriel Silva uma das melhores do mundo no mês de outubro - todos os meses, o "The Voice Global" elege as melhores Provas Cegas do mundo.

Veja o vídeo:

O jovem português é ainda destacado num vídeo que compila as melhores atuações, em 2018 e 2019, ao som de canções de Adele.

Veja o vídeo: