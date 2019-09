O "The Voice Portugal" é a grande aposta da RTP1 para os últimos meses de 2019. A nova edição do programa de talentos foi apresentada esta segunda-feira, dia 2 de agosto.

Depois de vários rumores, o canal confirmou os nomes do mentores da nova temporada do concurso. Com a saída de Anselmo Ralph e de Mickael Carreira, Diogo Piçarra e António Zambujo 'conquistaram' um lugar como jurados do programa. Marisa Liz, dos Amor Electro, e Aurea também vão continuar no "The Voice Portugal".

A nova edição do programa vai contar ainda com um novo cenário. Catarina Furtado e Vasco Palmeirim serão os apresentadores.