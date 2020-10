"The Walking Dead: World Beyond", atualmente a ser exibida todas as segundas-feiras à noite no canal AMC, chega depois de dez temporadas de "The Walking Dead" (com o final anunciado para a 11ª) e de cinco de "Fear the Walking Dead" para mostrar um outro ponto de vista sobre o apocalipse zombie.

A série centra-se na primeira geração nascida e criada depois de os "walkers" terem deixado o mundo virado do avesso, passa-se cerca de dez anos depois dos primeiros acontecimentos da série original e tem um elenco mais jovem do que os das outras séries do mesmo universo. Estas personagens não conhecem um mundo sem zombies, nasceram nele, e, tal como "The Walking Dead" nos habituou, alguns vão revelar-se heróis e outros vilões pouco aconselháveis.

Esta terceira aventura num mundo cheio de "walkers" foi criada por Scott M. Gimple (argumentista e produtor de "The Walking Dead") e pelo showrunner Matt Negrete, e é protagonizada por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella.

Foi precisamente com estes seis atores que o SAPO Mag conversou durante uma visita à rodagem da série na cidade norte-americana de Richmond, no estado da Vírginia, feita no final do ano passado. Apresentamos-lhe as novas personagens e a nova série do universo "The Walking Dead" pelas palavras dos próprias atores que as interpretam.

Personagem: Hope

Atriz: Alexa Mansour

Sobre a personagem: "Ela não gosta de ouvir ninguém, segue as suas próprias regras e não tem qualquer esperança para este mundo. Ela acha que nada de bom vai acontecer, por isso vive o presente e diverte-se o máximo possível, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Acho que ela não foi sempre assim. Em algum ponto ela foi uma criança feliz e depois tudo o que aconteceu mudou-a.

Quando eles eram crianças foi quando tudo isto começou a acontecer. Foi quando o vírus apareceu e eles viram tudo em primeira mão quando eram muito, muito novos. Eles sabem um pouco sobre o mundo exterior mas aquilo de que se lembram é muito mórbido e assustador. É como ter uma experiência traumática em criança.

Para ela, é preciso encontrar uma razão para estar ali e continuar a resistir e a lutar. Embora seja irónico que o nome dela seja Hope (esperança, acho que é uma coisa boa porque mais para o fim vão aperceber-se de que podem ter esperança. Mesmo que coisas más estejam a acontecer à sua volta, é-lhes permitido pensar que algo bom vai sair dali e que não estão a lutar em vão."

Sobre a série: "Não vemos muitas séries de TV a abordar estes temas pelos quais os miúdos estão a passar como depressão, ansiedade ou desespero. Não falamos sobre isso e acho que é preciso falar mais sobre isso. Os jovens vão ver esta série e sentir que se identificam com ela. Vão pensar 'eu senti-me assim e não sou o único que se sentiu assim'.



A série vai interessar a uma geração mais jovem porque são os jovens que estão a passar por tudo, antes de verem como os adultos se comportariam. Eles não sabem no que se estão a meter nem o que vão encontrar lá fora. Têm uma ideia, mas até o verem em primeira mão, não sabem."

Personagem: Iris

Atriz: Aliyah Royale

Sobre a personagem: "Ela é muito inteligente e envolve-se muito na comunidade. É a primeira pessoa a chegar-se à frente se um miúdo precisar de lições ou de qualquer ajuda. É muito generosa e passa o tempo a assegurar que toda a gente tem o que precisa. Num determinado ponto na história, ela percebe que tem de começar a fazer coisas para si própria e não só para os outros e quando ela toma essa decisão sente-se muito bem.

Ela viu a morte (literalmente) e o declínio do mundo mas ainda há algo de muito vibrante, enérgico e esperançoso nela que me dá esperança na minha vida também."

Sobre a série: "As personagens tornam a história diferente de tudo que já vimos antes. Sim, somos um elenco muito jovem, mas também somos muito diversificados e fantásticos em cada um de nossos caminhos.

Acho que esta é primeira vez em que duas protagonistas femininas confiam uma na outra de formas que não vimos noutras séries."



Personagem: Huck

Atriz: Annet Mahendru

Sobre a personagem: "Ela tem um passado muito fascinante. Ela viu coisas terríveis no mundo e encontrou o seu caminho. Ela subiu na vida na comunidade e está na equipa de segurança com o Felix, que é interpretado pelo Nico Tortorella. Eles são parceiros na equipa de segurança e também são grandes amigos, estão a trabalhar lado a lado há alguns anos.

A Huck tornou-se uma mentora para a Hope. A Huck tem um passado militar e tem ajudado a Hope a resolver alguns problemas, desde perder a sua mãe a outros. Ela achou que seria uma boa ideia ajudá-la a superar os seus problemas emocionais através do treino físico.

Ela aprendeu que as pessoas podem fazer qualquer coisa quando se unem e ela está a lutar por isso e por passar isso aos mais jovens, para lhes dar alguma esperança."

Sobre a série: "É uma "oportunidade maravilhosa" para olhar para o mundo de "The Walking Dead" de uma perspetiva diferente. É o mesmo mundo de 'The Walking Dead', mas passa-se nove, dez anos no futuro, da perspetiva de jovens adultos que têm vislumbres de lembranças de como era a vida antes, e é principalmente traumático, perder os seus pais e as suas casas.

Eles estiveram num lugar realmente seguro durante a maior parte das suas vidas nesta comunidade que tem tudo e dentro de quatro paredes e não viram o que aconteceu ao mundo desde então."

Personagem: Felix

Ator: Nico Tortorella

Sobre a personagem: "A forma como abordámos o Felix é o oposto do estereótipo. Ele é um herói queer de uma maneira que nunca vimos na televisão ou em cinema e é uma honra poder dar vida a uma personagem assim.

O Felix é a personagem mais treinada em auto-defesa e toma geralmente a liderança das situações em termos de atividade física."

Sobre a série: "A primeira temporada de 'The Walking Dead' é, sem dúvida, a melhor temporada de qualquer série que já existiu. O que eles foram capazes de realizar no desenvolvimento do enredo e das personagens em tão pouco tempo, é como se realmente tivesse mudado a televisão. E nós temos a oportunidade de contar uma parte diferente da história de uma perspetiva diferente, de uma nova geração. Definitivamente isso acarreta uma responsabilidade porque estamos a contar a história das nossas personagens mas a série faz parte de uma peça de um puzzle maior.



Aqui vemos uma decadência mais interessante, abordagens mais interessantes aos 'walkers' de maneiras que não vimos nas outras duas séries ainda ["The Walking Dead" e "Fear The Walking Dead"]. E em termos de luta e ação, este é o elenco mais jovem que o universo de 'The Walking Dead' já teve."

Personagem: Elton

Ator: Nicolas Cantu

Sobre a personagem: "Ele é muito esperto, é analítico e curioso sobre o mundo no estado em que se encontra. Ele esteve presente durante o início do apocalipse, mas desde então ele tem ficado atrás dos muros desta comunidade protegido dos horrores do exterior.

Os seus pais passaram a vida a tentar estudar o mundo e agora o Elton quer fazer o mesmo. Então, ele está a partir para uma aventura para entender como tudo mudou, como a natureza voltou a dominar o planeta.

Sobre a série: "Esta série é uma nova perspectiva e questiona o que estas pessoas que foram protegidas deste mundo apocalíptico durante tanto tempo vão fazer quando estiverem lá fora.

É como tentar fazer uma analogia ou ouvir histórias sobre todos os horrores. Só quando eles entram verdadeiramente naquele mundo é que vão tentar mudar, superar obstáculos e partir numa jornada. É uma perspectiva diferente de pessoas que não viram muitos dos horrores do mundo exterior. Então, definitivamente vai ser muito mais assustador para essas pessoas, mais intenso e tudo se vai ganhar outra dimensão."



Personagem: Silas

Ator: Hal Cumpston

Sobre a personagem: "O Silas é um gigante tímido e gentil. Ele tem 17 anos e um miúdo não devia ter de lidar com algumas coisas que lhe aconteceram. Ele mudou-se para a comunidade de uma cidade de sobreviventes próxima há cerca de um e tem a reputação de ter tido passado violento ou algo violento que aconteceu no passado e com os rumores e coisas acabam por perder o controlo e não se conta a história completa.

Dentro da comunidade, algumas pessoas referem-se a ele como um monstro e quando descobre que a Hope e a Iris estão a sair de lá, ele arrisca. Embora seja um mundo pós-apocalíptico lá fora, também é um pouco apocalíptico ali dentro se ninguém quer falar contigo e és um pária. Ele aproveita a oportunidade para ir. É um novo começo, de certa forma."

Sobre a série: "As personagens estão a aprender sobre o que está a acontecer, o que cria uma dinâmica muito engraçada: às vezes os personagens pensam que sabem o que estão a fazer porque quando aprendemos algo achamos que sabemos. Mas até chegarmos lá não sabemos. Posso aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, mas isso é um processo muito diferente de a ter vivido.

Temos feito treino para stunts, algo por que “The Walking Dead” é conhecido, temos de ter alguns ‘stunts’ incríveis. Tenho-me sentido como um miúdo entusiasmado durante todo o tempo, é muito divertido aprender estas coisas.



A minha vida é completamente diferente numa produção desta dimensão. Mas depois de alguns dias simplesmente habituamo-nos e torna-se normal. O ambiente que criaram tornou muito mais fácil entrar nele."

O SAPO Mag viajou a convite do AMC Portugal.