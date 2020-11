A quinta temporada de "This Is Us" estreia-se esta quinta-feira, dia 12 de novembro, na FOX Life. O primeiro episódio poderá ser visto a partir das 22h20.

Na arranque da nova temporada, "as reviravoltas e os dramas mantêm-se, sendo explorada a relação de Miguel e Rebecca". "O início do Alzheimer de Rebecca e ainda a recente notícia de que Kevin vai ser pai – e o afastamento que se vai criando entre ele e Randall" também vão estar em destaque nos novos episódios, avança o canal.

"This Is Us" segue um "grupo de pessoas únicas e as formas como os seus caminhos e histórias de vida se acabam por cruzar de formas inesperadas, quer seja no passado, no presente ou no futuro".

A história gira em torno da vida dos irmãos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown), dos seus pais Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore).