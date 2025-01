A casa de família de Milo Ventimiglia, em Malibu, ardeu por completo, revelou o ator na noite desta quinta-feira, 9 de janeiro. Em entrevista à CBS News, o ator contou que ele e a sua mulher, Jarah Mariano, que está grávida de nove meses, tiveram de abandonar a residência na terça-feira e que viram o avanço das chamas através das câmaras de segurança.

"É duro. Começas a pensar em todas as memórias que tens em várias partes da casa e em tudo o resto... depois olhas para as casas dos teus vizinhos e o teu coração parte-se", desabafou o ator, emocionado.

Na segunda temporada de "This Is Us", a personagem de Ventimiglia, Jack Pearson, salvou a sua família de um incêndio em casa. Na entrevista à estação norte-americana, o protagonista da série recordou o paralelismo com a vida real: "Sabes, não me passa ao lado, é a vida a imitar a arte."

Depois do incêndio fictício, o ator tornou-se um defensor da segurança contra incêndios. Agora, disse à CBS News que pretende ajudar a sua comunidade na proteção contra incêndios florestais.

"Temos bons amigos e boas pessoas com quem trabalhamos, e vamos conseguir dar a volta. A minha mulher, o bebé e o cão são o mais importante", rematou Ventimiglia.

O fogo no bairro nobre de Pacific Palisades é “um dos desastres naturais mais destrutivos da história” da segunda maior cidade dos Estados Unidos, disse a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, numa conferência de imprensa conjunta com o xerife do condado, Robert G. Luna.

Existem atualmente cinco incêndios ativos na área de Los Angeles que já devastaram cerca de 11.770 hectares, segundo os últimos dados do Corpo de Bombeiros da Califórnia, conhecido como ‘Cal Fire’.

O mais destrutivo é em Palisades, bairro localizado em Los Angeles, cujo incêndio começou terça-feira e já devastou 6.975 hectares, estando atualmente fora de controlo.