A segunda temporada de "Taskmaster" chegou ao fim este domingo, dia 6 se maio. Tal como na primeira temporada, Toy foi o concorrente que conquistou mais pontos, levando o troféu para casa - no total, o cantor arrecadou 173 pontos.

Já Jessica Athayde ficou em quarto lugar com 144 pontos. Gilmário Vemba, que somou 156 pontos, ficou na terceira posição, seguido por Inês Aires Pereira (161 pontos).

"Isto é serviço público, é qualidade, é humor a sério. Podem ser provas estúpidas, mas tem de ser feitas por pessoas inteligentes", frisou Toy ao receber o prémio.

Nas redes sociais, Vasco Palmeirim celebrou o sucesso do programa. "Fazer o 'Taskmaster' tem sido uma das maiores alegrias da minha vida profissional. Não só porque me permitiu trabalhar em TV com um dos meus compinchas da radiodifusão, mas também porque percebi que com trabalho, esforço e um elenco incrível era possível fazer uma versão portuguesa que respeitasse a 'alma' da versão do Greg Davis e do Alex Horne", frisou.

"'Um elenco incrível'. Sim. Permitam-me falar deste elenco que – segundo as regras – só devia ter feito uma temporada e acabou por fazer duas. Inês Aires Pereira, Gilmário Vemba, Jessica Athayde e Toy: acho que é certo dizer que este programa terá sempre um lugar especial nos vossos corações. Mostraram-se ao país como nunca antes e era isso o que o programa pedia. Entrega total", acrescentou o apresentador.

Na sua conta no Instagram, Nuno Markl também elogiou os concorrentes. "Se custa, a despedida? Custa. Sinto que rapidamente vou ter de encontrar projectos onde trabalhar com estas quatro pessoas, porque vou estranhar não as ter por perto com a intensidade com que partilhámos o Taskmaster", sublinhou.