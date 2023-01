A primeira temporada de "Todas as Flores" já chegou ao fim e deu que falar entre os espectadores. Ao longo dos 45 episódios, a novela brasileira contou com várias cenas 'picantes', muitas delas protagonizadas pelo popular ator Caio Castro.

Disponível no serviço de streaming Globoplay, a novela contou com várias cenas de sexo e nudez. Nas redes sociais, os espectadores compararam "Todas as Flores" com "Verdades Secretas II", considerada uma das produções mais arriscadas da Globo.

Em entrevista ao site Splash, o protagonista confessa que as "as cenas mais quentes contam com técnicas". "São técnicas para esconder partes do corpo que não precisam aparecer, por exemplo", revela o ator que veste a pele de Pablo.

Nas redes sociais, as cenas da novela "Todas as Flores" soma centenas de partilhas.

Veja os vídeos (aviso: vídeos com cenas com nudez):