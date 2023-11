Depois de "Boa tarde. Morreram todos", chegou o "Boa noite. Todos em liberdade".

No arranque desta segunda-feira, dia 13 de novembro, do "Telejornal", o destaque foi a Operação Influencer e as medidas de coação - os cinco arguidos detidos no processo ligado aos negócios do lítio e do hidrogénio do Centro de Dados de Sines ficaram em liberdade.

"Boa noite. Todos em liberdade", disse José Rodrigues dos Santos na abertura do noticiário da RTP1. O momento rapidamente chegou às redes sociais e soma centenas de partilhas.

Veja o vídeo: