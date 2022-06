A série "Tokyo Vice" foi renovada para uma segunda temporada pela HBO Max.

Uma vez que a plataforma não divulga audiências, a notícia oficial descansa os fãs do aclamado drama criminal com produção-executiva de Michael Mann, o lendário realizador de filmes como "O Último dos Moicanos", "Heat - Cidade Sob Pressão", "O Informador" e "Miami Vice", que também dirigiu o episódio-piloto.

Inspirada no relato em primeira mão, não-ficcional, do jornalista americano Jake Adelstein sobre a Polícia Metropolitana de Tóquio, a série filmada naquela cidade japonesa mergulha no submundo decadente do final dos anos 1990, onde nada nem ninguém é verdadeiramente o que ou quem parece.

O final da primeira temporada deixava a porta aberta para uma continuação e deu uma nova perspetiva ao início da série, que afinal mostrava os protagonistas numa fase mais avançada de acontecimentos que não foram mostrados nos oito episódios exibidos ao longo de abril.

"Não podíamos estar mais entusiasmados por trazer aos apaixonados fãs da série outra temporada para continuar esta história de crime intrigante e cheia de suspense ambientada numa das cidades mais vibrantes e bonitas do mundo”, destacou no comunicado oficial de terça-feira Sarah Aubrey, responsável pelos conteúdos originais da HBO Max.

Além de Ansel Elgort e Ken Watanabe a liderar o elenco, foram muito elogiadas as presenças de Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki Ito, Show Kasamatsu e Tomohisa Yamashita.