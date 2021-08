"Too Hot to Handle" estreou-se em abril de 2020 na na Netflix e rapidamente conquistou os espectadores um pouco por todo o mundo. Depois do sucesso inesperado da primeira edição, o serviço de streaming decidiu juntar-se à produtora Fremantle para criar duas novas temporadas e uma edição no Brasil.

Com o sucesso da temporada com concorrentes brasileiros, a Netflix decidiu voltar a apostar no reality show e criar "Too Hot To Handle: Latino".

Na série, "um grupo de solteiros hedonistas tem de tentar abster-se de atividades sexuais ao longo de 40 dias e 40 noites". "Se conseguirem, terão direito a um prémio de 100 000 dólares e, quem sabe, formar laços sólidos com alguém", relembra o serviço de streaming.

A nova temporada vai contar com "um grupo de jovens e sensuais solteiros da América Latina e de Espanha", que se reúnem "num paraíso tropical para aquele que pensam que vai ser o mais exótico e erótico verão das suas vidas… mas há um pequeno senão: estas almas avessas ao compromisso e que adoram engates casuais terão de abdicar de qualquer malandrice mais picante para poderem ganhar um prémio de 100 000 dólares".

"Nada de beijos, carícias e nem mesmo autossatisfação de qualquer tipo. A cada deslize, o valor do prémio diminui. Conseguirão estes solteiros crónicos criar ligações mais profundas e significativas? Ou será a tentação demasiado escaldante para aguentar?", questiona a Netflix.