Toy é o anfitrião da mais recente rubrica do programa "Faz Faísca", da RTP1. No formato, o artista conduz a rubrica "À Boleia com Toy", uma versão do popular segmento "Carpool Karaoke", de James Corden.

No segundo episódio, o cantor passeou com Paulo Futre. A emissão do passado domingo, dia 7 de março, pode ser vista na RTP Play - veja aqui o vídeo (a partir do minuto 20).

Durante a viagem, Toy e o ex-futebolista cantam, por exemplo, "Stand by Me" e "La Mano de Dios".

"Apertem os cintos de segurança, porque nesta nova temporada vamos andar 'À Boleia com Toy'! O imparável Toy vai percorrer as estradas de Portugal, desafiando caras conhecidas a entrarem no seu carro para uma boa sessão de cantoria", adiantou o canal em comunicado.