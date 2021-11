Anunciada no final da segunda temporada de "The Mandalorian", a nova série foca-se no lendário caçador de recompensas.

O trailer de "O Livro de Boba Fett" foi divulgado esta segunda-feira. A segunda série "Star Wars" em imagem real da Lucasfilm para o Disney+ ficará disponível a partir de 29 de dezembro. A comunicação oficial destaca que a série contará a "história de Boba Fett, o lendário caçador de recompensas, e do mercenário Fennec Shand, que navegam pelo submundo da Galáxia quando regressam às areias de Tatooine para reivindicar o território outrora governado por Jabba the Hutt e a respetiva organização criminosa". Os protagonistas são Temuera Morrison e Ming-Na Wen, mas o trailer também revela uma surpresa: a participação da atriz Jennifer Beals ("Flashdance", "A Letra L) como uma Twi’lek. VEJA O TRAILER LEGENDADO.

"O Livro de Boba Fett" tem a produção executiva de Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. O número de episódios continua a não ser revelado, mas sabe-se que Robert Rodriguez dirige vários, assim como Favreau, Filoni e a atriz Bryce Dallas Howard. A banda sonora foi confiada a Ludwig Göransson, tal como acontece em "The Mandalorian". Em 2022, chegarão mais duas séries em imagem real que se passam "na galáxia muito, muito distante" e cuja rodagem terminou em setembro: "Andor", uma prequela do filme "Rogue One" (2016) encabeçada por Diego Luna como Cassian Andor; e "Obi-Wan Kenobi", que se passa dez anos após os acontecimentos de "Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith" (2005), que marca o regresso de Ewan McGregor como o mestre Jedi e Hayden Christensen como Darth Vader. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram