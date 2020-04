O MEO lançou, numa parceria com ginásios e personal trainers de referência, a App TV Fitness em Casa, com treinos desenhados especialmente para a prática de exercício físico em casa.

"Neste momento em que aulas de educação física estão suspensas e não são possíveis as deslocações ao ginásio ou as atividades desportivas fora de casa, os clientes do MEO passam a partir de hoje a ter acesso, com a nova App TV gratuita, a App TV Fitness em Casa, a uma ampla e diversa oferta de treinos, num contributo e incentivo à manutenção da prática desportiva nas famílias", frisa o operador em comunicado.

Abrangendo pilates, zumba, crossfit, treino localizado, entre outras atividades físicas, a App TV Fitness em Casa permite o acesso, logo desde esta fase de lançamento, a um conjunto de ginásios e treinadores portugueses, como é o caso do Holmes Place, Park Crossfit Box, Trend CrossFit e Carolina Now.

Segundo o MEO, "para enriquecer a rotina de desporto dos utilizadores, todas as semanas serão disponibilizados novos treinos".

A App TV Fitness em Casa está disponível para clientes TV MEO ADSL e Fibra (com MEO Box) e encontra-se acessível através do botão azul do comando MEO.