"Tulsa King", série protagonizada por Sylvester Stallone, chega ao SkyShowtime no dia 28 de novembro. A partir do final do mês, os dez episódios da primeira temporada podem ser vistos no serviço de streaming.

A série acompanha Capo Dwight "The General" Manfredi (Silvester Stallone), um membro da máfia de Nova Iorque. "Ao aperceber-se de que a sua 'famiglia' mafiosa não terá propriamente os melhores interesses em mente, Dwight começa a reunir um novo gangue, composto por personagens bastante improváveis, para o ajudarem a estabelecer um novo império do crime", pode ler-se na sinopse.

A série também conta ainda com Andrea Savag, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza e Dana Delany no elenco.