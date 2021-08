A Netflix anunciou esta quarta-feira, dia 4 de agosto, a data de estreia de "Contagem Decrescente: Turismo Espacial". O documentário especial poderá ser visto no serviço de streaming a partir de setembro - os dois primeiros episódios estreiam-se a 6 de setembro e os três capítulos finais chegam na semana seguinte.

"Em setembro, quatro cidadãos vão numa viagem ao espaço, em torno da Terra, e nós vamos com eles. 'Contagem Decrescente: Turismo Espacial', o primeiro documentário Netflix a acompanhar um evento quase em tempo real, está a caminho", anunciou a plataforma nas redes sociais.

Realizado por Jason Hehir ("The Last Dance") e pela revista time, o documentário vai revelar todos os pormenores da viagem da SpaceX. Segundo o The Verge, o documentário será divido em duas partes - antes e depois da viagem.