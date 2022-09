No dia 11 de setembro, às 14h30, a Globo estreia, em Portugal, o primeiro episódio de "Turma da Mônica – A Série". Os oito episódios da trama estão disponíveis na íntegra no Globoplay, plataforma de streaming do canal.

"Na trama, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo), Cascão (Gabriel Moreira) e Milena (Emilly Nayara) estão envolvidos numa aventura repleta de mistério. Tudo começa com a chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) ao bairro do Limoeiro e a sabotagem da sua festa. Mônica e os seus amigos são os principais suspeitos e a festa torna-se palco de uma investigação, conduzida pela maior fofoqueira do bairro: Denise (Becca Guerra)", adianta a Globo.

Mauricio de Sousa, criador da "Turma da Mônica", não esconde "a alegria de ver a sua obra adaptada". "Um sonho que vejo realizado da melhor forma possível", afirma Mauricio de Sousa, acrescentando que a série “está linda, cheia de mistério e com muita diversão", confessa.

Com um total de oito episódios, "Turma da Mônica - A Série" conta com as participações especiais de Mariana Ximenes e Fernando Caruso.