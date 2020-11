A venda da Media Capital, dona da TVI, já foi concretizada, confirmou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em comunicado. De acordo com o canal, o negócio rendeu à Prisa aproximadamente de 37 milhões de euros.

Cristina Ferreira concluiu a compra da sua participação esta segunda-feira, dia 2 de novembro. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo é agora dona de 2,5% das ações do grupo.

No "Jornal das 8", Cristina Ferreira revelou que é "acionista de 2,5% da Media Capital com um investimento de um milhão de euros". "São as minhas poupanças. São o meu dinheiro. Este é o meu projeto final profissional. Eu não vou para mais lado nenhum. É aqui que eu vou ficar aqui até ao fim dos meus dias. Acho que comprar uma percentagem desta casa diz isso mesmo. Eu só mudei uma vez", contou Cristina Ferreira, em entrevista na TVI.

"Comprei com o meu dinheiro, foi o que eu poupei ao longo destes anos todos", frisou. "Eu entrei pelo portão com um carro emprestado, do meu pai. Vim para aqui ganhar 500 euros, foi o meu primeiro ordenado aqui na TVI. Cheguei aqui hoje por mérito. Isso é uma coisa que todos devíamos revelar. De alguma forma, entrar dessa maneira e 17 anos depois estar aqui nesta posição... não me tirem o orgulho de sentir isso", frisou a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI em entrevista ao "Jornal das 8".

Novos acionistas da Media Capital conhecidos somam mais de 60% e CIN tem mais de 10%

Os novos acionistas da Media Capital conhecidos até agora somam 61,6% do capital da dona da TVI, com a CIN, que vendeu a sua quota de 50% na Zenithodyssey em outubro, a deter 11,2%.

A Prisa concretizou a venda da totalidade da sua participação na Media Capital, de 64,47% detida através da Vertix, a um conjunto de investidores, com os quais tinha firmado contratos de compra e venda.

Na sequência do anúncio da concretização do negócio, tem sido comunicado ao mercado a compra efetiva das ações da dona da TVI pelos investidores, que totalizam neste momento 61,6% do capital vendido pelo grupo espanhol Prisa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CIN refere que comprou hoje "9.465.476 ações escriturais e nominativas correspondentes a 11,2%" da Media Capital.

Anteriormente, a CIN detinha uma quota de 50% da Zenithodyssey, que também é acionista da Media Capital, mas alineou a posição em 30 de outubro.

Por sua vez, a Zenithodyssey comprou 10% da dona da TVI, menos 6% do que tinha sido anteriormente divulgado.

A Zenithodyssey comprou hoje "8.451.318 ações escriturais e nominativas, correspondentes a 10% do capital social e dos direitos de voto" da Media Capital.

No início de setembro, tinha sido avançado que a Zenithodyssey teria 16% da dona da TVI.

"A Zenithodyssey celebrou inicialmente em 03 de setembro de 2020 um contrato de compra e venda com a Vertix de 13.552.073 ações", correspondentes 16% e as condições de compra e venda encontravam-se sujeitas a determinadas condições acordadas entre as partes, lê-se no comunicado.

No entanto, em 30 de outubro, a CIN, sociedade controlada pelo empresário João Manuel Fialho Martins Serrenho, "procedeu à divisão e subsequente alienação da quota que detinha no capital social da Zenithodyssey, tendo a mesmo sido unificada com as quotas das restantes sócias".

Anteriormente, a sociedade Zenithodyssey era detida a 50% pela CIN, 18% pela Polopique e tinha o resto do capital dividido por várias outras empresas.

Também em 30 de outubro, a Zenithodyssey e a Vertix "executaram uma alteração ao contrato de compra e venda", passando a ser a mesma a ter por objeto 10% da Media Capital.

Atualmente, a Zenithodyssey é detida em 45% pela Polopique, 20% pela empresa Volume Volátil, 17,5% pela Zafgest - Imobiliária Unipessoal, e 17,5% pela Alfredo & Carlos - Imobiliária, controlada pelos empresários Alfredo José Machado Alves Pereira e Carlos Alberto Machado Alves Pereira.

A Fitas & Essências, controlada por Stéphane Rodolphe Picciotto, já detém 3% da Media Capital, enquanto a DoCasal Investimentos (DCI), da apresentadora Cristina Ferreira, ficou com 2,5%.

A conclusão da alienação da sua posição na dona da TVI aconteceu cerca de dois meses depois (04 de setembro) de a Prisa ter anunciado a venda da sua participação na Media Capital a uma "pluralidade de investidores".

Entre os investidores que efetivaram a compra de uma participação na Media Capital constam o grupo Triun, de Paulo Gaspar, filho do presidente da Lusiaves, que adquiriu na segunda-feira 23% da empresa, mais 3% do que tinha sido anteriormente divulgado.

Também na segunda-feira foi comunicado que a Biz Partners concretizou a compra de 11,9% da Media Capital, mas sem o grupo industrial Tensai na sua estrutura acionista, ao contrário do que tinha sido divulgado em setembro.

A Biz Partners passou então a deter 10.118.339 ações do capital social da dona da TVI, o que corresponde a uma participação qualificada de 11,9725% no capital social e direitos de voto da Media Capital.

A sociedade é agora dominada pela Hiper Go, com 33,4% que "tem como beneficiário efetivo Miguel Maria Bragança Cunha Osório Araújo", refere o comunicado enviado na segunda-feira.

Segue-se a IBG – International Business Group Portugal – SGPS, S.A. (Zona Franca da Madeira), a Castro Group, com 16,7%, a Capitais Privados (16,4%), a Regimidia, de Tony Carreira, com 8,3% e, com igual partic7ipação, a Benecar.

Aos cerca de 61,67% junta-se a Pluris Investments, do empresário Mário Ferreira, que detém 30,22% da Media Capital, numa operação realizada em maio de 10,5 milhões de euros.

O NCG Banco tem 5,05%, sendo que o capital disperso em bolsa ('free-float') é de 0,26%.

A Media Capital conta com seis canais de televisão e a plataforma digital TVI Player. Além da TVI, canal generalista em sinal aberto, conta com a TVI24, TVI Reality, TVI Ficção, TVI Internacional e TVI África.