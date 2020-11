Cristina Ferreira esteve na manhã da passada quinta-feira, dia 5 de novembro, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa "Você na TV". No final da entrevista com o apresentador, a diretora de entretenimento e ficção da TVI revelou que Maria Cerqueira Gomes irá ter um novo projeto na estação de Queluz de Baixo.

Segundo a revista Vidas, do Correio da Manhã, a apresentadora irá conduzir a nova edição de "A Tua Cara Não me É Estranha".

Já na emissão desta terça-feira, dia 10 de novembro, de "Dia de Cristina", que recordou alguns dos concorrentes do programa, Maria Cerqueira Gomes perguntou a Cristina Ferreira se irá apresentar a nova temporada de "A Tua Cara Não me É Estranha". "Nunca se sabe. Nunca se sabe o que é que cada um de vocês faz. São segredos muito bem guardados", respondeu a diretora de entretenimento e ficção da TVI.