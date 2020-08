"Mental Samurai", concurso apresentado por Pedro Teixeira, vai contar com uma nova temporada, que foi apresentada na passada segunda-feira, dia 17 de agosto. Pela primeira vez, os novos episódios do programa serão gravados em Portugal.

A nova edição do concurso de televisão vai contar com 13 episódios e com duas emissões especiais com convidados. À revista Maria, Pedro Teixeira contou que uma das convidadas será Cristina Ferreira, que vai sentar-se na cadeira do programa para responder às perguntas da máquina "Eva".

"Ela vai ser uma das convidadas de um dos dois programas especiais que vamos ter. Ela, a Maria Cerqueira Gomes, o Manuel Luís Goucha e a Maria Botelho Moniz", revelou o apresentador.