Antes da estreia da terceira temporada de "Pesadelo na Cozinha", que arrancou este domingo, dia 1 de dezembro, na TVI, Ljubomir Stanisic chegou a dizer que estava farto de fazer televisão. Em entrevista, o chef confessou que só voltaria ao pequeno ecrã se lhe fosse oferecida uma casa com piscina.

Em entrevista no "Jornal das Oito", da TVI, o protagonista do programa confessou que recebeu o pretendido. "É claro que me deram uma casa com piscina", frisou, explicando que se considerava mal pago "para quem tinha as maiores audiências dos últimos anos em televisão em Portugal".

Segundo o Correio da Manhã, a TVI paga a Ljubomir Stanisic três mil euros por cada episódio de "Pesadelo na Cozinha". No total, o chef vai ganhar 30 mil euros pelos 10 episódios da nova temporada do programa da TVI.