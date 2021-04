O jogo entre o Chelsea e o Futebol Clube do Porto, a contar para a Liga dos Campeões, liderou audiências esta terça-feira, dia 13 de abril. A partida transmitida pela TVI foi o programa mais visto do dia, sendo acompanhada por mais de dois milhões e nove mil espectadores (38,1% de share).

O jogo da Liga dos Campeões garantiu a vitória do dia à TVI. No total diário, a estação de Queluz de Baixo conquistou 22,4% de share. Já a SIC ficou em segundo lugar (21,2% de share), seguida pela RTP1 (10,5% de share).

Antes do jogo entre o Chelsea e o Futebol Clube do Porto, a TVI antecipou o "Jornal das 8" para as 19h30, tendo o noticiário registado 17% de share. Já "Cristina ComVida", que arrancou pouco depois das 18h30, somou 15% de share, ficando atrás de "Portugal em Direto", da RTP1.

Já no período da manhã, "Casa Feliz "(22,1% de share), da SIC, venceu o programa da TVI "Dois às 10" (20,4%).