O mercado televisivo continua a dar que falar. Este domingo, dia 26 de julho, o Correio da Manhã avança que a TVI tentou contratar João Baião. Segundo o jornal, o canal de Queluz de Baixo ofereceu 50 mil euros ao apresentador da SIC.

Nas redes sociais, Nuno Santos, diretor geral da TVI, confirmou que o canal convidou João Baião. "Podia ter vindo para a TVI em fevereiro ou agora, por um justo valor de mercado, mas ficou onde está porque tem novos e inesperados desafios e, por certo, porque lhe pagam o que pediu durante longos anos", explicou.

Segundo o Correio da Manhã, caso aceitasse o desafio da TVI, João Baião iria apresentar o programa "Somos Portugal" e conduzir um novo projeto do canal.

Ao jornal, uma fonte da SIC avançou ainda que o apresentador conversou com a direção na passada quinta-feira. "O João informou a direção desta situação na quinta-feira e agiu de forma mais correta possível. O dinheiro não falou mais alto. A SIC não cobriu financeiramente a proposta, no entanto, melhorou as suas condições", contou.

Este domingo, dia 26, Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, confirmou que o apresentador vai continuar no canal. "João Baião só há um e está na SIC. O público sabe com o que dele pode contar e nós também. Congratulo-me pelo seu sentido de responsabilidade e compromisso com o nosso projeto que nos permite um planeamento a longo prazo com a sua honestidade e competência sempre presentes", escreveu nas redes sociais.

"A SIC e João Baião acordaram a renovação do contrato em vigor, dando sequência a uma relação longa e feliz que o apresentador e ator tem com a SIC. João Baião é, desde há muito, uma das figuras mais queridas dos portugueses e uma personalidade a quem todos reconhecem múltiplos talentos artísticos e qualidades humanas, bem patentes atualmente nos programas líderes de audiência 'Olhó Baião', 'Domingão' e 'Casa Feliz'", frisa a SIC em comunicado.